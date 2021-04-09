غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

نشرت الفنانة روجينا لمتابعيها مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "بنت السلطان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تغرق في مياه النيل ويقوم فريق العمل بإنقاذها.‬‏وقالت في أثناء بث الفيديو عما تعرضت له: "هو انتوا ماعندكوش اخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تانى".ويشارك في مسلسل "بنت السلطان" نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرون، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.