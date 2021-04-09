وزير الاقتصاد الألماني يدعو لتمديد مساعدات كورونا للشركات حتى نهاية العام

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إلى تمديد المساعدات المقدمة للشركات في إطار خطة مكافحة تداعيات أزمة كورونا حتى نهاية هذا العام.وقال ألتماير اليوم الجمعة في برلين، إن هناك محادثات داخل الحكومة حول هذا الأمر.تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات ممتدة حتى الآن إلى منتصف هذا العام.وقال ألتماير إنه حتى لو انتهى الإغلاق، فسوف يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، موضحا أنه يتعين لذلك تمديد المساعدات، مؤكدا مساعيه للتوصل إلى قرار بهذا الشأن قبيل العطلة الصيفية.كما دعا ألتماير أيضا إلى تشديد الإجراءات لكسر موجة كورونا الثالثة، موضحا أن الوضع أكثر خطورة مما يود الكثيرون الاعتراف به، مشيرا على سبيل المثال إلى الحالة الحرجة المتفاقمة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.