استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار شن الحملات على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة الدورية لها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة حملات المرافق وإزالة الإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع.يأتي هذا لعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم والتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة فضلًا عن تنفيذ حملات لمتابعة المطاعم والمقاهي لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارت التي أصدرها مجلس الوزراء واللكنة العليا لمكافحة الفيروسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كانت الوحدات المحلية لحي شرق ومركزي ديروط والغنايم قد شنت حملات موسعة بالتنسيق مع المرافق لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية جرى خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات وإنذار المخالفين بتغليظ العقوبة حال تكرار المخالفات.ونفذت الوحدة بحي شرق بقيادة أيمن محروس رئيس الحي ومشاركة مروان إبراهيم نائب رئيس الحي عدة حملات لإزالة الاشغالات من الشوارع وإلزام أصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم فضلا عن إزالة الحواجز الحديدية والاسمنية من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية بالإضافة إلى شن حملات على المقاهي بدائرة الحي لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتم مصادرة بعض الشيس وغلق وتشميع مقاهي لمخالفتها القرارات الوزارية في هذا الشأن.فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ديروط بحملة مكبرة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز لإزالة الاشغالات والتعديات من شارع ديروط وشارع الجيش وشارع بورسعيد والقناطر وشارع جمال الدين بمشاركة قسم الاشغالات وباستخدام معدات المركز وتم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والاشغالات وتطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة برئاسة خالد عويس رئيس المركز للنظافة ورفع المخلفات والاشغالات من شوارع المدينة حفاظا على حق المواطن فى سيولة الحركة المرورية والعيش ببيئة صحية خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تم رفع المخلفات من منطقة الغوانم وأولاد منصور والطريق الصحراوى وبجوار مستشفى الحميات بالإضافة إلى أعمال النظافة بقرية العزايزة كما قام قطاع الاشغالات برفع الاشغالات بميدان الغنايم والعمل مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمركز الغنايم.