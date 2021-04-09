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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي مشروع توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة إنتاجية 43 ألف م3يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز منفلوط.

وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقهما خلال الجولة حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبعض مسئولي الشركات المنفذة، حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال التوسعة التي يجرى تنفيذها بمحطة مياه منفلوط المرشحة القائمة بطاقة إنتاجية 43 ألف م3 يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز منفلوط، والجارى تنفيذ توسعات بها (عدد 2 طلمبة عكرة بالاضافة إلى تنفيذ أعمال ميدانية بالمحطة تشمل عدد 2 مروق فضلًا عن مبنى الفلاتر والتركيبات الكهروميكانيكية والخزان الأرضي والمولد وعدد 2 محول) كما تفقد أقسام المحطة والمعمل وتابع سير العمل بالمحطة مشددًا على ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال بالمحطة والمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها والتشديد على نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح للأعمال التي سيجرى تنفيذها من مد شبكات وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرى مركز منفلوط وتدعيم آبار المياه بأطراف المدينة وقرى المركز.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى خلال ثلاث سنوات بإستثمارات عملاقة وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل لافتًا إلى أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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