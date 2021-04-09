الرئيس اللبناني يوقع على 6 قوانين جديدة

وقع الرئيس اللبنانى العماد ​ميشال عون​، اليوم الجمعة، 6 قوانين اقرها ​مجلس النواب​ في جلسته السابقة واحالها الى النشر.وتتعلق تلك القوانين بالاتى، قانون حول استعادة الأموال المتعلقة بقضايا الفساد، اعطاء كهرباء لبنان سلفة مالية للعام الجديد 2021، المافقة على ابرام اتفاقية مع وزارتى الصحة والبيئة العراقية للتعاون فى المجال الصحى.كما وقع الرئيس عون على قانون حول ارام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولى، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.