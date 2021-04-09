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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات موسعة في جميع انحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من الشباب الفلسطيني، وفجر اليوم الجمعة، تم اعتقال شابين من جنين، وهما محمد غسان منصور، 19 عاما، وأحمد اياد السعدي، 19 عاما، بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتفجير أبوابهما والعبث بمحتوياتهما، في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس، كما اعتقلت فلسطينيا من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عقب اقتحام اقتحمت كريسه في بلدة دورا، ويدعي رزق الرجوب،63 عام، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال رائد ابراهيم عبيات،42 عاما، من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وداهمت منازل وعبثت بها بعد دهم منزله وتفتيشه، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

وداهم جنود الاحتلال منازل الأشقاء عمار أديب موسى، ومحمود، ومحمد، وأحمد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعاثوا فيها خرابا، بعد تكسير الأبواب الرئيسية، واحتجزوا عمار، 39 عاما لأكثر من ساعتين.

ياتي ذلك عقب ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، عددا من الشبان قرب بؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطنون في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الوسطى من سلوان، وحاصرتها عقب مهاجمة شبان لبؤرة استيطانية في المنطقة، قبل أن تلاحق عددا من الشبان وتحاول اعتقالهم، وكان مستوطنون قد أقاموا بؤرة استيطانية في المنطقة، بعد أن استولوا، فجر اليوم، على 3 عمارات سكنية وقطعة الأرض تقع في الحارة الوسطى من البلدة.

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