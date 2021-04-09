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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الإنتاج الصناعي في هولندا خلال فبراير الماضي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:04 ص
الإنتاج الصناعي في
الإنتاج الصناعي في هولندا
وكالات
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أعلن المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، اليوم الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد خلال فبراير الماضي.

وتراجع الإنتاج الصناعي في فبراير بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمئة في يناير الماضي.

وقد تراجع إنتاج أكثر من 75 بالمئة من قطاعات الصناعة الهولندية خلال فبراير الماضي.

وسجل قطاع إنتاج الأجهزة الإلكترونية والكهربائية أكبر معدل نمو، بنسبة بلغت 1ر12 بالمئة، فيما تراجع إنتاج معدات الإصلاح والتركيب بنسبة 28.3 بالمئة، وانخفض انتاج معدات النقل بنسبة 13.1 بالمئة، وتراجع انتاج المواد الغذائية والمنتجات المعدنية بنسبة 2.3 بالمئة و0.9 على الترتيب.

ومع أخذ التغيرات الموسمية واختلافات أيام العمل في الاعتبار، تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 2.5 بالمئة في فبراير.

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