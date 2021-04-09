ارتفاع توقعات القطاع الصناعي في ألمانيا لأعلى مستوى منذ 1991

أظهر مسح في قطاع الصناعة بألمانيا أن القطاع يتوقع تحسنا ملحوظا في الإنتاج الفترة المقبلة.وأعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ، اليوم الجمعة، أن مؤشره بالنسبة لتوقعات قطاع الصناعة ارتفع إلى 30.4 نقطة في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ عام 1991.وفي فبراير الماضي وصل المؤشر إلى 21.5 نقطة.وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابة: "دفاتر الطلبات تمتلئ، ولا يزال هناك الكثير من اللحاق بالركب بعد عام الأزمة"، مضيفا أن جميع الصناعات تقريبا تتوقع زيادة في الإنتاج، وقال: "قطاعا السيارات والكهرباء على وجه الخصوص يعتزمان توسيع إنتاجهما بشكل كبير".وفي قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، ارتفع المؤشر من 36 إلى 46 نقطة، حسب بيانات إيفو، بينما ارتفع من 32 إلى 44 نقطة في قطاع الكهرباء، وفي قطاع الهندسة الميكانيكية ومصنعي المشروبات ارتفع المؤشر إلى 38 نقطة.وفي قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها قفز من 20 إلى 36 نقطة.