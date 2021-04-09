ارتفاع صادرات ألمانيا في فبراير بفضل الصين

ارتفعت الصادرات الألمانية في فبراير، إذ تلقت الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط على الرغم من انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة مُعدلة صعودا عند 1.6 بالمئة في يناير.وارتفعت الواردات 3.6 بالمئة بعد أن انخفضت 3.5 بالمئة في الشهر السابق.كان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى زيادة واحد بالمئة في الصادرات و2.4 بالمئة للواردات، وانكمش الفائض التجاري إلى 19.1 مليار يورو، وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين 25.7 بالمئة.وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، وتراجعت الواردات 26.9 بالمئة، حسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي.وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.