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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات ألمانيا في فبراير بفضل الصين

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:46 ص
صادرات ألمانيا
صادرات ألمانيا
وكالات
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ارتفعت الصادرات الألمانية في فبراير، إذ تلقت الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط على الرغم من انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة مُعدلة صعودا عند 1.6 بالمئة في يناير.

وارتفعت الواردات 3.6 بالمئة بعد أن انخفضت 3.5 بالمئة في الشهر السابق.

كان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى زيادة واحد بالمئة في الصادرات و2.4 بالمئة للواردات، وانكمش الفائض التجاري إلى 19.1 مليار يورو، وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين 25.7 بالمئة.

وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، وتراجعت الواردات 26.9 بالمئة، حسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي.

وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

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