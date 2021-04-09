محافظ شمال سيناء: العريش عاصمة الثقافة المصرية العام المقبل

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أرض الفيروز، والبطولات، البقعة المقدسة، سيناء، وقفت حصنًا منيعًا ضد الغزاء على مر العصور، بداية من الهكسوس وصولًا إلى الجماعات التكفيرية، والإرهاب، متقدمًا بالشكر إلى رجال القوات المسلحة، والشرطة وشعب محافظة شمال سيناء، الذي وقف ضد التكفيريين والإرهابيين على قلب رجل واحد.وأضاف خلال افتتاحه قصر ثقافة العريش، أن رجال وأهالي شمال سيناء، تحملوا الكثير لمواجهة المتطرفين والإرهابيين، والآن يحصدون ثمار ذلك بالمشروعات القومية والوطنية التي تقام على أرضهم، متابعًا: «ها هي البداية مع قصر ثقافة العريش، الذي يعتبر صرح تنويري كبير في مواجهة الأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات الظلامية في عقول أبناء الوطن».وقدم المحافظ مطالب أدباء شمال سيناء، من وزيرة الثقافة، والمتمثلة في استكمال قصور الثقافة في محافظة شمال سيناء، وفي نشر المكتبات ومدها بكل الإصدارات الحديثة، إنشاء صالون ثقافي للمحافظة، إنشاء بيوت ثقافية في قرى المحافظة، وقصر ثقافة في بئر العبد.ووعد المحافظ وزيرة الثقافة، بإعلان العريش العام القادم عاصمة للثقافة المصرية.