«كان بيصنع أكياس كاتشب».. معلومات عن جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم

حافظ جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون على صدارة قمة قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة 177 مليار دولار، كما حافظت السيدة فرانسواز بيتنكورت على مرتبتها كأغنى سيدة بالعالم بثروة تبلغ 73.6 مليار.«جيف بيزوس» مؤسس شركة «أمازون» أصبح اليوم من مليارديرات العالم الأغنى، حيث تربع على عرش أثرياء العالم، مطيحًا بذلك بـ«بيل جيتس».ولد جيف بيزوس في 12 يناير عام 1964 بولاية نيوميكسيكو الأميركية، لم تستمر علاقة الزواج بين والدته ووالده لأكثر من عام بعد ولادته، فتزوجت والدته في عام 1968 من مهاجر كوبي يدعى، ميجيل بيزوس، وقام ميجيل بتبني جيف ليحمل اسم عائلته.وبعيدًا عن الثروات والمشاريع الخاصة بهم، نلقى الضوء فى هذا التقرير على الجانب الإنسانى والشخصى والذى قل ما يظهر على شاشات التلفاز، لأغنى رجال العالم "جيف بيزوس".عاشق لـ«البرجر»:يعتبر البرجر من الأطعمة المفضلة لجيف بيزوس، حيث كان يعمل في بداية حياته بأحد المطاعم التابعة لـ«ماكدونلز»، وكانت وظيفته تصنيع أكياس الكاتشب.محب لـ«الرقص»:قبل أن يتزوج من الروائية ماكنزي تاتل، أخذ جيف بيزوس دروسًا في رقص الصالونات ليتمكن من التقرب من السيدات، الأمر الذي جعله مقرب بشكل كبير من النساء.يهوى التمثيل:تعد مشاهدة الأفلام والأعمال الدرامية من الهوايات المفضلة لبيزوس، كما أنه عاشق للأفلام والمسلسلات القديمة، ويهوى التمثيل حيث ظهر في أكثر من عمل.مساعد في الأعمال المنزلية:من العادات التي يمارسها بشكل يومي هي قيامه بغلس الأطباق يوميًا بعد وجبة العشاء، حيث أكد على ذلك خلال أحد الحوارات التلفزيونية.