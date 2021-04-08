الرئيس الإيطالي يسعى لتمديد حماية الشركات في مواجهة الاستحواذ الصيني

أيد رئيس الوزراء ماريو دراجي بشدة تمديد حماية الدولة للشركات الإيطالية، لا سيما في مواجهة المصالح الصينية، قائلا إن حكومته منعت مؤخرا محاولة استحواذ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.وقال دراجي للصحفيين في روما إنه أيد دعوة سابقة لوزير التنمية الاقتصادية جيانكارلو جورجيتي لتوسيع نطاق ما يسمى بقاعدة "الصلاحيات الذهبية" في البلاد لتشمل قطاعي السيارات والصلب.وأوضح دراجي أنه "يجب استخدام القواعد عند الضرورة، كانت هناك قضية، مؤخرا قررت فيها الحكومة حظر استحواذ شركة صينية على شركة إيطالية لأشباه الموصلات"، ولم يذكر دراجي أسماء الشركات المعنية.وذكر جورجيتي في وقت سابق إن الإدارة تدرس توسيع القواعد التي تتضمن إجراءات حكومية لمنع أو إدارة الملكية الأجنبية في الشركات التي تعتبراستراتيجية، في قطاعات تشمل السيارات والصلب.