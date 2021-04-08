بحضور منى زكي وسيد رجب.. تفاصيل مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن»

أقيم، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل لعبة نيوتن، بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور محمد السعدي الرئيس التنفيذي لشركة ميديا هب، والنجمة منى زكي والفنان سيد رجب والمخرج تامر محسن والسيناريست مها الوزير.في البداية، أعرب المخرج تامر محسن عن سعادته بالتعاون مع ميديا هب سعدي- جوهر في أولى تجاربها الإنتاجية الدرامية قائلا: "فخور إن المسلسل من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر، وعندما أخبرني محمد السعدي أنه يريد تقديم عمل درامي قال لي أتمنى تقديم عمل درامي ذى قيمة ومسلسل يعيش للجمهور".وأضاف تامر محسن: "قصة المسلسل مرتبطة بالأسرة وقريبة من الناس، ومن مفاجآت العمل الفنان أدهم الشرقاوي وهو ممثل مصري أمريكي".وتابع: "لعبة نيوتين مسلسل سيكون قريب من المصريين"، مشيدا بالصورة الإبداعية التي خرج بها موكب المومياوات الملكية والتي نظمتها شركة ميديا هب سعدي- جوهر وأدهش العالم باستخدام احدث تقنيات التصوير والإضاءة.وتحدث محمد السعدي خلال المؤتمر عن كواليس التحضير مع المخرج تامر محسن لمسلسل لعبة نيوتن كأول تجربة درامية لشركة ميديا هب سعدي – جوهر في عالم الدراما وعن سر تحمسه لخوض هذه التجربة قائلا: "أعتز بعلاقتي وبصداقتي بالمخرج تامر محسن وعندما تواصلت معه منذ أربع سنوات من أجل تقديم عمل درامي كان الهدف أن يكون أول إنتاج درامي لشركة ميديا هب سعدي – جوهر من خلال التعاون مع تامر محسن ولكن أخبرني أنه مشغول وأنا انتظرته لأن الهدف أن نقدم عملا مميزا ذي قيمة".وأوضح أنه كان سعيد بترشيح تامر محسن لنجوم العمل وخاصة الفنانة منى زكي قائلا: "اعتز بها على المستوى الشخصي والمهني وحديثي عنها لن يعيطها حقها والناس سترى منى زكي مختلفة في لعبة نيوتن".وأعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بالتعاون مع محمد السعدي وتامر محسن في مسلسل لعبة نيوتن خاصة أنها غائبة عن الدراما منذ عدة سنوات، لافتة إلى أن وجود اسم تامر محسن في العمل حمسها كثيرًا لأنها تهتم باختياراتها لأسماء المخرجين الذين تتعاون معهم.وأضافت منى أن شخصيتها في مسلسل لعبة نيوتن لمستها بشكل كبير وأثرت فيها، مؤكدة أنها عندما علمت بترشيحات نجوم العمل شعرت وكأنه فريق الحلم، بالإضافة إلى موهبة محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب التي جعلتها تتحمس للعمل علي حد تعبيرها.وقال الفنان سيد رجب، إن الفنانة منى زكي رائعة وإنسانة محبة للجميع وكان يتمنى العمل معها مجددا منذ مسلسل آسيا، بينما أثنى على أسماء النجوم المشاركين في العمل مثل محمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن احمد الذي سبق وتعاون معهم من قبل.وأضاف عن التعاون مع المخرج تامر محسن أنه حلم، مشيرا إلى أن مشاركته في مسلسل من إنتاج ميديا هب سعدي – جوهر فخرا له.