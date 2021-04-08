487 وفاة و17221 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 487 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، نزولا من 627 في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 17221 مقابل 13708 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا 112861 حالة وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى اليوم 3.72 مليون حالة، وبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، والذين لا يشملون من هم في وحدات الرعاية الفائقة، 28851 اليوم الخميس نزولا من 29316 في اليوم السابق.