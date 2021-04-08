المبعوث السويدي لليمن يصل للمرة الأولى إلى مدينة مأرب

وصل المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، اليوم الخميس، للمرة الأولى، إلى محافظة مأرب التي تشهد هجمات مكثفة يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، منذ أكثر من شهرين.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن محافظ مأرب سلطان العرادة بحث مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن مستجدات الأوضاع فيالمحافظة في ظل الهجمات الحوثية الانتحارية، واستهدافها للمدنيين والنازحين.وشدد العرادة في اللقاء، على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على المليشيا الحوثية لوقف هجماتها الصاروخية المستمرة على مخيمات النازحين وتجمعاتهم في مأرب، التي راح ضحيتها العشرات من النازحين وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في ظل وضع إنساني صعب.وأطلع العرادة المبعوث السويدي على مستجدات الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين في محافظة مأرب التي تضم نحو 60 % من النازحين في اليمن.من جانبه، أكد المبعوث السويدي على موقف بلاده الداعم لليمن ولعملية السلام ضمن جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية.وهذه تعد أول زيارة يقوم بها المبعوث السويدي إلى محافظة مأرب النفطية الاستراتيجية التي تعد المعقل الرئيسي لوزارة الدفاع اليمنية وآخر معاقل الحكومة الشرعية شمالي البلاد.ومنذ مطلع فبراير الماضي، يهاجم الحوثيون مأرب من عدة محاور، في إطار مساعي الجماعة المدعومة من إيران للسيطرة على هذه المحافظة الحيوية الغنية بالنفط والغاز والطاقة الكهربائية.