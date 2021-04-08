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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. مسجد بانتان في باريس يفتح أبوابه مجددا

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:09 م
مسجد بانتان
مسجد بانتان
منار أحمد
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أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، أن مسجد بانتان في الضاحية الشمالية في العاصمة الفرنسية باريس، من المقرر أن يفتح أبوابه غدًا الجمعة بعد إغلاقه في إطار قضية مقتل المدرس سامويل باتي على يد متشدد، ولكن سيكون له رئيس وإمام جديدان تنفيذًا لشرطين وضعتهما السلطات الفرنسية.

ومن جانبه، قال مكتب المدعي الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب إنه تم العثور على صورة للمدرس الفرنسي المقتول سامويل باتي خلال تفتيش بيت فتاة عمرها 18 عاما تعتبرها السلطات المشتبه به الرئيسي في مؤامرة محتملة من جانب متشددين لشن هجوم في مدينة بيزييه الجنوبية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وجه بإغلاق هذا المسجد في 21 أكتوبر.

وأفاد جورج فرنسوا لوكلير المسؤول الإداري في منطقة سين-سان-دوني، وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، بأنّ المسجد يعيد فتح أبوابه الجمعة بعد أكثر من خمسة أشهر من التنازع مع السلطات.

وكانت الحكومة تحمل القيمين على المسجد مسؤولية نشر فيديو على موقع فيسبوك يحرض فيه أحد أولياء التلاميذ ضد باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا.

يذكر أن باتي قُتل في 16 أكتوبر على يد مهاجر من أصول شيشانية يبلغ 18 عامًا، بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمّد أمام تلامذته. وبعد هذا الهجوم، وعدت وزارة الداخلية بشن «حرب على أعداء الجمهورية»، وأطلقت سلسلة من العمليات ضد حركات متطرفة.

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