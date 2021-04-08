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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:31 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، المستشار عصام النديم المستشار القانوني والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ووكيل وزارة الاسكان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومدير عام إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام.

وتم استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة وتهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة.

كما تضمن الاجتماع استعراض بعض الاشتراطات التي تشتمل استعمالات المباني والارتفاعات ونسب البناء ومساحات وقطع الأراضي التي تصلح للاستعمال السكني وأماكن انتظار السيارات وكذا الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء وكذا إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وتراخيص البناء وشهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وأشار محافظ المنوفية بأنه سيتم تنفيذ المنظومة تجريبيا بمدينة قويسنا، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتصميم بانرات لتعريف المواطنين بالاشتراطات الجديدة، كما وجه المستشار الهندسي للمحافظة ووكيل وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية بعمل ضوابط التشغيل الخاصة بقواعد تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة وتنفيذ الكتاب الدوري رقم (86) الصادر من وزير التنمية المحلية بشأن التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على حرصه واهتمامه برفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة وتدريب كوادر بشرية، واستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.

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