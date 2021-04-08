أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم الخميس سيكون نهاية الموجة الحارة التي تشهدها البلاد في إطار موجة التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.وقال شاهين لـ"الدستور": إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض مرة أخرى غدًا الجمعة، لتشهد البلاد طقسًا معتدلًا في القاهرة الكبرى والمحافظات بارد على السواحل الشمالية، ليصبح الطقس بعد غد السبت باردًا على جميع أنحاء البلاد.وأوضح "شاهين" أنه طقس اليوم معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية وتكون الرياح نشطة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد وتكون الرياح نشطة.وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد وعن الظواهر الجوية، هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وعن حالة الطقس غدًا الجمعة أكد "شاهين" أن الطقس سيكون باردا خلال فترة الليل على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد، بينما يكون لطيف على جنوب الصعيد خلال فترة الليل ومعتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وبارد على السواحل الشمالية بينما سيكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.كما يسود طقس بارد على كل أنحاء البلاد يوم السبت، بالإضافة لنشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.وأكد "شاهين" أنه خلال الأيام الثلاثة ستكون هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وتنشط على الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.ونصح "شاهين" كل المواطنين بعدم تخفيف الملابس لتفادي الإصابة بنزلات شعبية، موضحًا أنه في حالة تطرأ أي تغيرات مناخية ستعلن عنها فورًا هيئة الأرصاد الجوية.