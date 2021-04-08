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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: المرأة شريك فاعل في إدارة كافة الملفات الحيوية

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:20 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، أن المرأة المصرية شريك فاعل وعنصر أساسي في كل جهود تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنها تعتبر شريكًا محوريا في كل نجاح تحقق خلال الفترة الماضية، بداية من النجاح في إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية لـ10 سنوات قادمة، واشتملت على خطط ومشروعات للنهوض بـ6 قطاعات اقتصادية وهي: الصناعة، الزراعة السياحة النقل واللوجيستيات والاتصالات، والمشروعات الصغيرة.

وتابع محافظ بني سويف: «المرأة شريك فاعل في إدارة كافة الملفات الحيوية بالمحافظة، حيث تتقلد السيدة السويفية العديد من المناصب القيادية في قطاعات وملفات هامة، واللاتي أثبتن فيها الجدارة وحققن فيها التميز، حيث وصل عدد المديرات بديوان عام المحافظة إلى 15 مديرة بإدارات مركزية وحيوية، بما يعادل الـ40 % من قيادات الديوان العام، فضلا عن حوالي 45 % من مديري الإدارات بالوحدات المحلية من القيادات النسائية، علاوة على ثلاث وكلاء وزارات من السيدات بقطاعات (التعليم، التضامن، المالية) كما حظيت بني سويف على 5 عضوات مثلن المحافظة في البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" منهن نائبة ضمن أعضاء المجلس الاستشاري للشباب الذي تم تشكيله منذ أكثر من عام، ويضم 102 عضوا منهم 35 إناث و67 ذكور أي بنسبة 34 %، بجانب 43 شاب وفتاة بمبادرة تأهيل وتمكين منهم 20 إناث، بنسبة تقارب الـ 50%، بجانب تدريب 29 من موظفات الديوان العام والوحدات المحلية ضمن برنامج تدريب الموظف المبدع والمحترف.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم بفندق أوبرج الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ودينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.

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