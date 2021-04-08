إنترفاكس: روسيا ترسل سفنًا حربية للبحر الأسود للمشاركة في تدريبات

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الخميس، إنها حركت أكثر من عشر سفن تابعة للبحرية، من بينها سفن إنزال، من بحر قزوين إلى البحر الأسود للمشاركة في تدريبات.وعبّرت دول غربية وأوكرانيا عن القلق من تعزيزات عسكرية روسية قرب أوكرانيا، وقالت موسكو إن قواتها ستظل بالمنطقة ما دامت ترى ضرورة لذلك وإنها لا تشكل أي تهديد.وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيزور شرق البلاد اليوم الخميس، وذلك بعد زيادة التوتر مع روسيا بسبب التعزيزات العسكرية.وكانت كييف قد دقت أجراس الإنذار عقب التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود، وبسبب تزايد العنف على امتداد الخط الفاصل بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية.