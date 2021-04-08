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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"زهرة الخليج" تحتفى بنجاح وجه القمر دينا فؤاد بتصدرها غلاف العدد الجديد (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
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احتفت مجلة "زهرة الخليج" فى عددها الصادر اليوم الخميس، بالنجاح الكبير الذى حققته وجه القمر دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" والذى أحدث ضجة كبيرة فى مصر والوطن العربى، وأفردت المجلة على صفحاتها حوار مطولا أجرته مع وجه القمر للحديث عن التجربة، وأيضا عن مشاركتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وتصدرت وجه القمر غلاف المجلة تحت عنوان "وجه القمر دينا فؤاد: خضعت لسيطرة الجن"، وتطرق الحوار إلى ردود الأفعال الواسعة التى حققتها دينا فؤاد عقب عرض مسلسل جمال الحريم، وتصدرها ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، وكذلك الحديث عن لقب "وجه القمر" الذى منحه لها النقاد والجمهور، وتحدثت أيضا عن شخصية "قدرية" التى تجسدها فى مسلسل "اللى مالوش كبير".

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلة زهرة الخليج عبر موقع "انستجرام" صورة غلاف العدد وكتبت :"تطل النجمة المصرية وجه القمر دينا فؤاد على غلاف عدد أبريل من "زهرة فن" وتكشف فى حوار خاص عن الكثير من التفاصيل في مشوارها الفني وإطلالتها في رمضان بمسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز".

من جهة أخرى تراهن وجه القمر دينا فؤاد، على نجاح شخصية "قدرية" والتى تجسدها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"، ويشارك فى العمل النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

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