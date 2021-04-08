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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:09 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يصدر قريبا عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ كتاب جديد بعنوان "نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة"٬ للقطب الصوفي شهاب الدين الشهرازوري٬ من تحقيق وتعليق السيد أحمد خورشيد وخميس حسن.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: يبدأ الكتاب مع ابتداء أحوال الفلسفة وزمن ظهورها وأوائل من تكلم بالحكمة. وفي فصول الكتاب نعيش مع قصة الفلسفة والحكمة قبل الإسلام٬ وبعد ظهور الإسلام حتي عصر مؤلفه.

نقرأ تراجم أنبياء وحكماء وفلاسفة٬ ولكل من المذكورين في الكتاب يورد المؤلف كلامهم المأثور٬ والحكم المنقولة عنهم٬ وأقوالهم والمواعظ المنسوبة لهم٬ كما يورد عنهم الشهير من النوادر والقصص.

سنعرف أسماء الأعلام ونسبتهم ونوع تخصصهم في مجالات العلوم والآداب٬ كما سنتعرف علي شيوخهم وتلاميذهم ومصنفاتهم. وخلال كل هذا سيوثق المؤلف معلوماته بالمصادر.

يبلغ عدد الحكماء قبل الإسلام أربعين حكيما منهم آدم عليه السلام٬ هرمس الأول٬ فيثاغورث٬ سقراط٬ أرسطو٬ زرادشت٬ أبقراط الحكيم٬ زينون الأكبر٬ ولقمان الحكيم.

ويقترب عدد الحكماء بعد الإسلام من مائة حكيم منهم: حنين بن أسحق٬ متي بن يونس٬ الكندي٬ غلام زحل٬ ابن سينا٬ أبو النفيس٬ السهروردي٬ الطوسي٬ ابن سيار الطبيب٬ وغيرهم.

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