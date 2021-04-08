تراجع إصابات كورونا في بريطانيا 60%

أعلنت بريطانيا عن تراجع إصابات كورونا في البلاد 60% بفضل اللقاحات والإغلاق، وفق فضائية العربية.كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 4. 37 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ339 ألفا و576 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعا.وفي سياق متصل، أفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 38. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و171 حالة حتى الآن.ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.