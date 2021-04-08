صفوت: الجمعية المصرية للشعب الهوائية هدفها الأول تبادل الخبرات

قال طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، إن هدفنا هو تقديم تعليم طبي مستمر للأطباء بهدف الارتقاء بهم، معلقا: "أن الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية كان الهدف منها هي جمع شتات الجامعات المصرية المتنوعة".تابع، أنه عادة ما تقدم الجمعية لقاءات علمية وندوات ومؤتمرات لتبادل الخبرات بين الأطباء من خلال مناقشة عدد من الحالات المختلفة، مؤكدا أن ورش العمل كانت من أهم سبل تطوير هذا التخصص الطبي.وأوضح، أن الجمعية تقدم لأطباء الصدر منصة أكاديمية إلكترونية وعضويات مجانية، ودعمت معظم شباب الأطباء في الدخول للجمعية الأوروبية للأمراض الصدرية.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، تحت لواء شركة فاركو، منذ قليل، في فندق هيلتون بمنطقة هليوبوليس، للإعلان عن اقامة امتحان الدبلومة الأوربية للأمراض الصدرية في مصر، ودعم 50 طبيبًا متخصصًا في الأمراض الصدرية لدخول الامتحان والخضوع للتدريب والامتحان وتحمل كافة النفقات، وسط حضور عدد من الأطباء من بينهم طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، وعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ونائب الجمعية، وعصام جودة أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، ونادر فصيح، دكتور طب الأطفال بجامعة الإسكندرية.وكذلك الطبيب أشرف مدكور، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ومحمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، بالإضافة إلى هشام النشرتي، مدير عام الشركة الأوربية والعامرية للأدوية.