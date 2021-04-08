بنس ليس الأول.. أبرز كتب السيرة الذاتية لقاطني البيت الأبيض

- تفاصيل إعلان مايك بنس عن مذكراته:

- السيرة الذاتية لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيمس ماتيس:

- مذكرات جورج بوش الأبن:

لم يكن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول من يكتب مذكراته أو سيرته الذاتية بعد خروجه من منصبه فقد سبقه آخرون.وترصد "الدستور" في سياق متصل أبرز الكتب والمذكرات التي ألفها قاطني البيت الأبيض.أعلنت دار النشر الأمريكية سايمن اند شاستر، اليوم الخميس، أن نائب الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوري مايك بنس الذي يرجح أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2024 في الولايات المتحدة، ينوي نشر الجزء الأول من سيرته الذاتية في 2023، وفقا لشبكة "سي ان ان".وكتب مايك بنس الذي عمل أيضا كمقدم للبرامج الإذاعية السابق والذي درس الحقوق في بيان، "أنا ممتن لأنني تمكنت من تقديم قصة حياتي لخدمة الأمريكيين، من الكونجرس إلى منصب حاكم ولاية إنديانا ثم نائب رئيس الولايات المتحدة بين 2017 و2021".وقال مسؤول في دار النشر في البيان نفسه إن سيرة بنس الذاتية التي تكشف الكثير ستكون وثيقة بين الأعمال المتعلقة بواحدة من أهم الولايات الرئاسية في التاريخ الأمريكي.وسيتحدث مايك بنس عن حياته وعمله و"تجربته كمسيحي" بالإضافة إلى "اللحظات الحاسمة العديدة لإدارة" ترامب، حسب دار النشر التي أوضحت أنها وقعت عقدا لكتابين لبنس، وأضافت دار النشر "من المقرر حاليا نشر الكتاب الأول في 2023".وذكرت شبكة "سي ان ان" أن قيمة العقد تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار، وكان مايك بنس وفيا للرئيس السابق دونالد ترامب طوال ولايته، وكان في الكابيتول، مبنى االكونجرس في السادس من يناير الماضي عندما اقتحم الموقع أنصار الرئيس الجمهوري الذين كانوا ينكرون هزيمته في الانتخابات.وتم إجلاء نائب الرئيس بشكل عاجل خلال هذا الهجوم غير المسبوق الذي وقع خلال تصويت لتأكيد فوز الديموقراطي جو بايدن.- مذكرات مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون:في يونيو من العام الماضي، أصدر مستشار الأمن الوطني السابق جون بولتون كتابا بعنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث"، كشف فيه جوانب من النقاشات الخاصة في البيت الأبيض، بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الكبار في إدارته بينهم بولتون نفسه وجميس ماتيس، وزير الدفاع السابق، ووزير الخارجية مايك بومبيو.ورسم بولتون في كتابه الذي لاقى جدلا واسعا صورة صادمة لترامب كزعيم متهور استغل قوة منصبه لخدمة مصالحه الشخصية والسياسية حتى قبل مصالح الأمة، واتهمه بأنه "يحاول تسخير السياسة الخارجية الأميركية لخدمة مصالحة الشخصية".ألف وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، في عام 2019، كتابا بعنوان "استدعاء إشارة فوضى.. تَعلّمُ تولي القيادة"، شن فيه هجومًا لاذعًا على باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأسبق، وتحدث فيه ماتيس الذي كان قائدا لقوات المارينز آنذاك عن إدارة أوباما في هذا الوقت، منتقدا دور أوباما في تقليص النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتقوية الدور الإيراني "التبجح الإيراني".- مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما:قدم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (2009 – 2017) في كتبه صورة "الحلم الأمريكي"، وجاء كتابه بعنوان "جرأة الأمل: أفكار عن استعادة الحلم الأمريكي"، ويبدؤه قائلًا: "لن يكون هذا ممكنًا في دولة أخرى".وقد استلهم أوباما عنوان الكتاب الذي نشره حين كان سيناتورًا من خطبة ألقاها القس الأمريكي جيريميا رايت.يناقش أوباما في هذا الكتاب رحلة صعوده السياسي والجهد الذي بذله ابنًا لأب كيني أسود وأم أمريكية يؤمن بأحقيته في الوصول إلى أعلى المراتب بجهده واجتهاده.ورسم أوباما في الكتاب السياسات التي سوف يتبعها فيما بعد أثناء فترة حكمه للولايات المتحدة، ودعا في الكتاب لسياسة تدعم التفاهمات المشتركة ولا تنبذ الآخر.هذا النمط من الحديث عن "الحلم الأمريكي" واضح في كتابات أوباما الأخرى، فعنوان كتابه الأخير الصادر في نوفمبر 2020 هو "الأرض الموعودة"، وهو الجزء الأول من ثنائية يناقش فيها آراءه في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، ويعرض فيها مواقف حدثت له أثناء حكمه للبلاد.وفي كتابه يؤكد أن أمريكا لا تزال تلك الأرض الموعودة، التي يمكن لأي شخص بأي اسم أو لون أو دين أن يحصل على فرصته فيها.وتقلد جورج بوش الأبن الحكم في الولايات المتحدة من (2001 – 2009)، وهي الفترة الأكثر إثارة وربما الأصعب، وفي كتابه، قرارات مصيرية، يتحدث بوش الإبن عن القرارات الحاسمة والمصيرية التي كان عليه اتخاذها خلال حياته كلها بدءا من قراره بالإقلاع عن شرب الكحوليات عام 1986، مرورًا بقرار غزو العراق عام 2003، وحتى القرارات التي اتخذها أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2008.وينقسم كتاب بوش إلى 14 فصلا يتناول أول فصلين منهما حياته قبل الرئاسة، ويشرح بمزيد من التفصيل قناعاته الدينية وتدرجه في المناصب حتى صار حاكما لولاية تكساس.أما الفصول المتبقية من الكتاب فتتناول فترة رئاسته للولايات المتحدة، ويتحدث فيها عن شعوره إزاء هجمات سبتمبر، وعن قراره بغزو العراق وأفغانستان.ويناقش قراره بنشر القوات الأمريكية في العراق عام 2007، ويتعرض في الكتاب للشأن الأمريكي الداخلي، ويتحدث عن إصلاح الضمان الاجتماعي، والانتقادات التي طالت الطريقة التي تعاملت بها حكومته مع إعصار كاترينا، والأزمة المالية في عام 2008.