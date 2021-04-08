مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021

نظام امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2021

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مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2021

1 - امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية 2021



أولًا - امتحانات الصف الرابع الابتدائي سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021.



ثانيًا - امتحانات الصف الخامس الابتدائي سيكون يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.



ثالثًا - امتحانات الصف السادس الابتدائي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021.



2 - امتحانات شهر أبريل للمرحلة الإعدادية 2021



أولًا - امتحانات الصف الأول الإعدادية سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021.



ثانيًا - امتحانات الصف الثاني الإعدادية سيكون يوم الإثنين الموافق 26-4-2021. 1 - امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية 2021أولًا - امتحانات الصف الرابع الابتدائي سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021.ثانيًا - امتحانات الصف الخامس الابتدائي سيكون يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.ثالثًا - امتحانات الصف السادس الابتدائي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021.2 - امتحانات شهر أبريل للمرحلة الإعدادية 2021أولًا - امتحانات الصف الأول الإعدادية سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021.ثانيًا - امتحانات الصف الثاني الإعدادية سيكون يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات شهر أبريل لكافة المراحل التعليمية، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وخصوصًا على موقع " جوجل " من قبل طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2021.وتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق الدراسة لفترة من كافة المراحل التعليمية ( المرحلة الابتدائية - المرحلة الإعدادية - المرحلة الثانوية )، وذلك خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أكثر قوة وشراسة عن السابق وأسرع في التفشي.ونظرًا لعمليات البحث المستمرة وبكثرة على محركات الانترنت بموقع جوجل من قبل طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وأولياء الأمور، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية لمساندة التلاميذ وحتى يتمكن طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية 2021 من المراجعة والتدريب قبل أداء الامتحانات مباشرة، ولمعرفة مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2021 .