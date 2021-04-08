المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد»
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:14 م
عادل عبدالعالطباعة
قضت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بمعاقبة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في إعادة محاكمته بالقضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بالسجن المؤبد غيابيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان وحاتم مصطفى كامل، وبأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويواجه المتهمون في القضية تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013 التي كانت تطالب برحيل مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت