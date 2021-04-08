المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي «ضروريًا»

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية، اليوم الخميس، أن التطعيم الإلزامي "ضروري في مجتمع ديمقراطي"، وذلك في حكم صدر عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا.وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كوفيد-19 الحالي".