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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:11 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتحت جامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي "كيفية تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني والضريبة على المرتبات وما في حكمها" الذي تنظمه الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الضريبي بأسيوط، وذلك بحضور مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، وأشرف محمود مدير عام إدارة التطوير المؤسسي، وخالد عمران مسئول التدريب.

من جهته أوضح أمين الجامعة المساعد أن الجامعة كانت من أفضل الجهات الحكومية في تقديم الإقرار الضريبي الورقي، ولكن بعد أن قامت مصلحة الضرائب بميكنة الإقرار تماشيًا مع الاتجاه الحكومي في التحول إلى المجال الرقمي، حرصت الجامعة على أن يكون لها السبق في تنظيم أول تدريب متخصص في هذا المجال لتدريب كوادرها البشرية على كيفية عمل الإقرار الإلكتروني وتجنب المشكلات التي قد تواجههم في بداية تطبيقه.

فيما قال مدير عام إدارة التطوير المؤسسي: إن التدريب يمتد على مدار يومين بمشاركة 50 متدربًا من موظفي إدارات الحسابات والاستحقاقات من الإدارة العامة ومختلف كليات الجامعة، ومن المقرر في اليوم الأول تعريفهم نظريًا على كيفية حساب الضريبة على الإيرادات (المرتبات وما في حكمها) وقوانينها وتعديلات أحكامها وكيفية عمل التسوية الضريبية الصحيحة، وللرد على جميع استفسارات المتدربين، أما في اليوم الثاني فسوف يتم تدريبهم عمليًا على كيفية تسجيل الإقرار الضريبي للمرتبات على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب باستخدام برنامج الإكسل.

في حين قال مسئول التدريب: إن التدريب يحاضر فيه باسم ظريف ثابت، مدير عام التدريب الضريبي بأسيوط، وإيليا ثابت، مدير عام كسب العمل بمأمورية ضرائب أسيوط ثالث، وعصمت بنيامين رزق (مأمورية أول أسيوط)، وحسن شحاتة المسئول عن الملف الضريبي للجامعة بمأمورية ضرائب أسيوط.

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