وائل جسار يحيي حفل افتتاح شركة محمد فؤاد الجديدة

يفتتح النجم محمد فؤاد، غدا الجمعة، شركة إنتاجه الجديدة من خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير ورجال المجتمع.ويحيي الحفل النجم وائل جسار ومصطفى حجاج وعدد من نجوم الفن بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.ويستعد الفنان محمد فؤاد لطرح 4 أعمال دينية جديدة خاصة بشهر رمضان الكريم تتنوع ما بين الأدعية والأغاني الدينية والرمضانية التي ترتبط بالشهر الكريم.ويطرح "فؤاد" أغنيته الجديدة "ما تيجي نتكلم" من ألحانه وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".