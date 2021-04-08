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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق أعلى عقار بالزاوية الحمراء فى القاهرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزاوية الحمراء بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمخلفات أعلى سطح عقار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق مخلفات بالطابق الأخير، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

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