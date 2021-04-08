محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال توسع وإحلال وتجديد محطة مياه ديروط المرشحة بطاقة إضافية تبلغ 21.6 ألف م3يوم لتحقق استفادة لأكثر من 600 ألف مواطن من أهالي مركز ديروط من المشروع بالكامل، وذلك ضمن مشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقهما خلال الجولة أبوالعيون إبراهيم، نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، وكل من اللواء يونس الجاحر، ومحمد عيد عبد الجواد، وحمادة زهير، أعضاء مجلس النواب، وحمادة زين قرشي، عضو مجلس الشيوخ ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبعض الشركات المنفذة للمشروعات.تناولت الجولة، تفقد أقسام محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش، وتابع سير العمل بأقسام المحطة وأحواض الترسيب والمعمل، واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين لمراحل أخذ العينات وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.استمع المحافظ إلى شرح لأعمال التوسعات الجديدة التي سيجرى تنفيذها وأعمال التطوير والتجديد التي ستتم لتغذية قرى مركز ديروط، لافتًا إلى أن مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش والذي يبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 375 مليون جنيه وقت التنفيذ وطاقتها الاستيعابية 86 ألف م3يوم، وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات، وتخدم مدينة ديروط وبعض قرى المركز، وجار تنفيذ التوسعات الإضافية وأعمال الإحلال والتجديد ضمن مشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصرى.كما تابع محافظ أسيوط أعمال مد وتدعيم شبكات المياه بقرية المندرة بكومبوها لتغطية القرية والقرى المجاورة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصرى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.