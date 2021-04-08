محافظ القاهرة يوزع كراتين رمضان على أهالي الدرب الأحمر وروضة السيدة

وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددًا من كراتين المواد التموينية التى تحوى السلع الأساسية على عدد من الأسر بمنطقة الدرب الأحمر، ثم قام بزيارة عدد من الوحدات السكنية بمشروع روضة السيدة زينب ووزع المواد التموينية على الأسر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية الجادة.رافق محافظ القاهرة اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وسيد محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.يذكر أن منطقة الدرب الأحمر من المناطق التى سيتم تطويرها ضمن مشروع الدولة لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لرونقها القديم، وروضة السيدة هي أحد المناطق التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات من أجل توفير حياة كريمة لقاطنيها