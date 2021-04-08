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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:44 ص
النائب عبد الباسط
النائب عبد الباسط الشرقاوى
منى هيبة
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طالب النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بالتصدي للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدًا أن هذه الكيانات غير القانونية تؤثر على تعليم الطلاب على مدار المدى البعيد، مما يستوجب تشديد الرقابة من قبل التعليم العالى والبحث العلمى لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة أنها تعمل بعيدًا عن القانون وتزاول نشاطها في الخفاء ويتم منح الطلاب شهادات غير معتمدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة ينتج عنها ضعف المنظومة التعليمية، بالإضافة لمنح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في العديد من المجالات والتخصصات، مما قد يؤثر على العمل فيما بعض حينما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، وتهدر هذه الكيانات الجهود المبذولة من قبل الدولة لخلق جيل من الكوادر والكفاءات والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة غلق هذه الكيانات وتغليظ عقوبة القائمين على الأمر، وإحالتهم للنيابة، لرفعة المنظومة التعليمية والتخلص من المخالفين وهذه الكيانات نهائيًا، مع ضرورة زيادة توعية المواطنين وتثقيفهم لعدم الانصياع خلف هذه الكيانات، والاعتماد على البيانات الرسمية والكيانات الرسمية من قبل الوزارة، والاستفسار عن هذه الكيانات في حال عدم توافر البيانات المطلوبة، لعدم استدراجهم تحت أى مسمى، ومن ثم المواطن شريك في القضاء على هذه الظاهرة.

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