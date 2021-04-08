بحضور وزير الأوقاف اليوم.. استعدادات افتتاح المجمع الإسلامي بالداخلة

يستعد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لاستقبال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لافتتاح المجمع الإسلامي الكبير "مسجد التواب الرحيم".و يشمل المجمع الإسلامي مئذنتين، والمسجد ودار مناسبات ومصلى للسيدات وملحقاته بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.وتم الانتهاء من كافة الأعمال التابعة للمجمع الإسلامي تمهيدا للافتتاح، بعد قليل بحضور وزير الأوقاف ولفيف القيادات التنفيذية والشعبية.