رئيس الوزراء البريطانى يدين أعمال العنف فى أيرلندا الشمالية

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تجدد أعمال العنف في أيرلندا الشمالية وألقى خلالها متظاهرون زجاجات حارقة وأضرموا النيران في حافلة في بلفاست.وجاءت أعمال العنف بعد أسبوع من حوادث شغب كشفت عن الأوضاع المتوترة في المقاطعة البريطانية حيث تثير تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شعورًا بالخيانة من قبل الوحدويين المتمسكين بارتباطهم بالمملكة المتحدة.وقالت شرطة أيرلندا الشمالية إن الحشود تجمعت في منطقة لانارك واي في بلفاست "حيث أحرقت حافلة".وعبر بوريس جونسون في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من ليل الأربعاء عن "القلق العميق" وقال إن "طريقة حل الخلافات هي من خلال الحوار وليس عبر العنف أو الجريمة".