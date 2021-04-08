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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 32 طن ملح وسكر فاسد بالقليوبية

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:46 ص
ملح وسكر فاسد بالقليوبية
ملح وسكر فاسد بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مع مديري مديرية التموين موقف توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توافر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادا لشهر رمضان المبارك وخطة الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها.

وأكد استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات بالمنافذ المتوافرة.

وفى نفس السياق تابع الهجان مع مدير مديرية الطب البيطري تكثيف الجهود ومراقبة الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا ضرورة عمل نوبتجيات من أطباء المديرية فى أيام العطلات والراحات لتلقى أى بلاغات او شكاوى والتعامل معها على وجه السرعة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ واستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك، أوضح عربي أحمد مدير مديرية التموين، أن المديرية قامت بضبط 30 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 2 طن سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 58 كيلو جرام لحوم غير صالحة، وتحرير أكثر من 200 محضر جنح ما بين غش تجاري- مجهول المصدر- بدون بيانات- عدم اعلان شهادات صحية- بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير 550 محاضر مخالفة للمخابز منها نقص وزن ومواصفات وغلق بدون إذن.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري أنه تم تحرير 62 محضرا حيث بلغت كمية المضبوطات 6381 كيلوجرام لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وفى سياق متصل شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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