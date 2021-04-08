ننشر الصور الأخيرة من تصوير «الاختيار 2»

شهدت الساعات القليلة الماضية انتهاء المخرج بيتر ميمي من تصوير كافة أحداث مسلسله الجديد "الاختيار 2"، والمقرر انطلاق عرضه خلال أيام قليلة وتحديدا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.و حصلت " الدستور" على صور المشاهد الأخيرة من تصوير العمل، والتي بدأ بعدها المخرج مونتاج الحلقات المتبقية من العمل، لتسليمها لشركة سينرجي بالكامل مع حلول الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.و مسلسل "الاختيار2" من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي ويضم في بطولته محمد فراج، وأسماء أبواليزيد، وأحمد شاكر، وأحمد داش، ومحمد علاء، سامح الصريطي وسيناريو وحوار هاني سرحان.