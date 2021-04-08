3539 إصابة و54 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 3 آلاف و539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" وفقا لقناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 332 حالة دخول جديدة للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتوجد حاليا 3 آلاف و152 حالة حاليا بينهم 908 مرضى بالعناية المركزة، كما توفى 54 شخصا.وأشار المعهد إلى أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم تسجيل 908 آلاف و212 إصابة بالجائحة، وتم إدخال 64 ألفا و979 شخصا إلى المستشفى، بسبب (كوفيد -19) بينما توفي 23 ألفا و301 شخص بسببه.