مع قرب رمضان.. 8 فوائد عند الإقلاع عن التدخين

التنفس بسهولة أكبر



المزيد من الطاقة



يحسن الخصوبة



تحسن حاسة الشم والذوق



بشرة أكثر شبابًا



أسنان ناصعة البياض ونفس أفضل



تعيش لفترة أطول



المنزل الخالي من التدخين يحمي أحبائك



التدخين مضر بصحتك، ويعتبر رمضان فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين بعد الامتناع عنه لساعات طويلة.ويكشف موقع "nhs" كيف سيجعل الإقلاع عن التدخين حياتك أفضل، من خلال عرض 8 فوائد للإقلاع عن التدخين.يتنفس الناس بسهولة أكبر ويسعلون أقل عند الإقلاع عن التدخين لأن سعة الرئة لديهم تتحسن بنسبة تصل إلى 10٪ في غضون 9 أشهر.في غضون 2 إلى 12 أسبوعًا من التوقف عن التدخين، تتحسن الدورة الدموية لديك، وهذا يجعل كل النشاط البدني، بما في ذلك المشي والجري، أسهل بكثير.تجد غير المدخنات أنه من الأسهل الحمل، حيث يحسن الإقلاع عن التدخين بطانة الرحم ويمكن أن يجعل الحيوانات المنوية للرجال أكثر فعالية.قد تلاحظ أن مذاق الطعام ورائحته مختلفة، حيث يتعافى فمك وأنفك من التبلد بسبب مئات المواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر.وُجد أن الإقلاع عن التدخين يبطئ من شيخوخة الوجه ويؤخر ظهور التجاعيدالإقلاع عن التبغ يمنع تلطيخ الأسنان، وستحصل على نفس أكثر انتعاشًانصف المدخنين على المدى الطويل يموتون مبكرًا بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.من خلال الإقلاع عن التدخين، ستحمي صحة أصدقائك وعائلتك غير المدخنين أيضًا.