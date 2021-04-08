مع قرب رمضان.. 8 فوائد عند الإقلاع عن التدخين
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:04 ص
هويدا سعيدطباعة
التدخين مضر بصحتك، ويعتبر رمضان فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين بعد الامتناع عنه لساعات طويلة.
ويكشف موقع "nhs" كيف سيجعل الإقلاع عن التدخين حياتك أفضل، من خلال عرض 8 فوائد للإقلاع عن التدخين.
التنفس بسهولة أكبر
يتنفس الناس بسهولة أكبر ويسعلون أقل عند الإقلاع عن التدخين لأن سعة الرئة لديهم تتحسن بنسبة تصل إلى 10٪ في غضون 9 أشهر.
المزيد من الطاقة
في غضون 2 إلى 12 أسبوعًا من التوقف عن التدخين، تتحسن الدورة الدموية لديك، وهذا يجعل كل النشاط البدني، بما في ذلك المشي والجري، أسهل بكثير.
يحسن الخصوبة
تجد غير المدخنات أنه من الأسهل الحمل، حيث يحسن الإقلاع عن التدخين بطانة الرحم ويمكن أن يجعل الحيوانات المنوية للرجال أكثر فعالية.
تحسن حاسة الشم والذوق
قد تلاحظ أن مذاق الطعام ورائحته مختلفة، حيث يتعافى فمك وأنفك من التبلد بسبب مئات المواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر.
بشرة أكثر شبابًا
وُجد أن الإقلاع عن التدخين يبطئ من شيخوخة الوجه ويؤخر ظهور التجاعيد
أسنان ناصعة البياض ونفس أفضل
الإقلاع عن التبغ يمنع تلطيخ الأسنان، وستحصل على نفس أكثر انتعاشًا
تعيش لفترة أطول
نصف المدخنين على المدى الطويل يموتون مبكرًا بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.
المنزل الخالي من التدخين يحمي أحبائك
من خلال الإقلاع عن التدخين، ستحمي صحة أصدقائك وعائلتك غير المدخنين أيضًا.
ويكشف موقع "nhs" كيف سيجعل الإقلاع عن التدخين حياتك أفضل، من خلال عرض 8 فوائد للإقلاع عن التدخين.
التنفس بسهولة أكبر
يتنفس الناس بسهولة أكبر ويسعلون أقل عند الإقلاع عن التدخين لأن سعة الرئة لديهم تتحسن بنسبة تصل إلى 10٪ في غضون 9 أشهر.
المزيد من الطاقة
في غضون 2 إلى 12 أسبوعًا من التوقف عن التدخين، تتحسن الدورة الدموية لديك، وهذا يجعل كل النشاط البدني، بما في ذلك المشي والجري، أسهل بكثير.
يحسن الخصوبة
تجد غير المدخنات أنه من الأسهل الحمل، حيث يحسن الإقلاع عن التدخين بطانة الرحم ويمكن أن يجعل الحيوانات المنوية للرجال أكثر فعالية.
تحسن حاسة الشم والذوق
قد تلاحظ أن مذاق الطعام ورائحته مختلفة، حيث يتعافى فمك وأنفك من التبلد بسبب مئات المواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر.
بشرة أكثر شبابًا
وُجد أن الإقلاع عن التدخين يبطئ من شيخوخة الوجه ويؤخر ظهور التجاعيد
أسنان ناصعة البياض ونفس أفضل
الإقلاع عن التبغ يمنع تلطيخ الأسنان، وستحصل على نفس أكثر انتعاشًا
تعيش لفترة أطول
نصف المدخنين على المدى الطويل يموتون مبكرًا بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.
المنزل الخالي من التدخين يحمي أحبائك
من خلال الإقلاع عن التدخين، ستحمي صحة أصدقائك وعائلتك غير المدخنين أيضًا.