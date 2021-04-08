طوكيو: سنطلب من الحكومة اتخاذ تدابير طارئة للحد من كورونا

قالت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي اليوم الخميس، إنها ستطلب من الحكومة المركزية فرض إجراءات طارئة للحد من حالات الإصابة بكورونا في منطقة العاصمة.وأدلت كويكي بهذه التصريحات بعد اجتماع مع خبراء في المجال الطبي حذروا من زيادة هائلة في الحالات قد تتجاوز الموجة الثالثة والأكثر فتكا من الجائحة حتى الآن. كما حذر الخبراء من ارتفاع في عدد سلالات الفيروس الأسرع انتشارا.ويوم الاثنين بدأت مقاطعات أوساكا وهيوجو ومياجي في غرب اليابان تطبيق إجراءات عزل محددة لمدة شهر للحد من انتشار سلالة أشد ضراوة من الفيروس.وتشهد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو منحى تصاعديا إذ تم تسجيل 555 حالة جديدة أمس الأربعاء وهو أعلى معدل منذ أوائل فبراير.وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يوم الأحد إن الإجراءات التي تتيح للحكومات الإقليمية إصدار أوامر للمطاعم بالإغلاق مبكرا وتوقيع غرامات على عدم الامتثال سيتم توسيعها حسب الضرورة.