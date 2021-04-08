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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق في البلينا بسوهاج

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:46 ص
حملة مكبرة
حملة مكبرة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس لطفي محمد علي، حملة مرافق لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة والإنارة وخلق مظهر حضاري لائق.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه تم تنفيذ حملة مرافق لرفع إشغالات الباعة الجائلين استهدفت شوارع وميادين مدينة البلينا، أسفرت عن ضبط 33 مضبوطات متنوعة وتحرير 7 محاضر إشغال طريق.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمجازر لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ورفع اشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة والإنارة وخلق مظهر حضاري لائق.

يذكر أن إدارة تموين البلينا جنوب سوهاج، برئاسة المهندس سعد الدين السيد، شنت حملة للمرور على المخابز لإحكام الرقابة التموينية عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر.

وأوضح مدير الإدارة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 مخالفات متنوعة بقرية برديس، شملت 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن بالمخبز، وأخر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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