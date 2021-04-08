5329 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى باكستان

سجلت باكستان 5 آلاف و329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 705 آلاف و517 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفًا و124 حالة.وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 623 ألفًا و399 شخصًا، مشيرًا إلى وجود 66 ألفًا و994 حالة نشطة.