موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:50 ص
يبحث المسلمون في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 8 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال شهر شعبان، حتى يتسنى للمسلمين الصائمين تحديد مواقيت صيامهم.
وينشر موقع «الدستور» موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 8 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، لأداء صلاة الفجر والبدء في صيامهم.
وينتظر المسلمون في مصر والوطن العربي رؤية هلال شهر رمضان المبارك لمعرفة موعد بدء الصوم، وإقامة الصلاة والتقرب إلى الله في ذلك الشهر المبارك، وقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن المساجد ستفتح أبوابها هذا العام أمام المصلين خلال شهر رمضان لأداء الفروض الخمس وصلاة التروايح، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 4:11 ص.
- موعد صلاة الفجر في طنطا، اليوم، 4:10 ص.
- موعد صلاة الفجر في المنصورة، اليوم، 4:06 ص.
- موعد صلاة الفجر في الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:10 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.
- موعد صلاة الفجر في الغردقة، اليوم، 4:04 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.
- موعد صلاة الفجر في شلاتين، اليوم، 4:03 ص.
وينشر موقع «الدستور» موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 8 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، لأداء صلاة الفجر والبدء في صيامهم.
وينتظر المسلمون في مصر والوطن العربي رؤية هلال شهر رمضان المبارك لمعرفة موعد بدء الصوم، وإقامة الصلاة والتقرب إلى الله في ذلك الشهر المبارك، وقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن المساجد ستفتح أبوابها هذا العام أمام المصلين خلال شهر رمضان لأداء الفروض الخمس وصلاة التروايح، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
موعد أذان صلاة الفحر اليوم الخميس 8 أبريل 2021- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 4:09 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 4:11 ص.
- موعد صلاة الفجر في طنطا، اليوم، 4:10 ص.
- موعد صلاة الفجر في المنصورة، اليوم، 4:06 ص.
- موعد صلاة الفجر في الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:10 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.
- موعد صلاة الفجر في الغردقة، اليوم، 4:04 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.
- موعد صلاة الفجر في شلاتين، اليوم، 4:03 ص.