«بن زايد»: نثق فى قدرة ليبيا على تجاوز التحديات

أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أن الإمارات تقف إلى جانب الشعب الليبي، معربا عن أمله في أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية في ليبيا.وفي تغريدة له عبر "تويتر" عقب لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قال ابن زايد: "نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات".وأضاف: "تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة".