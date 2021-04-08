موديلات عبايات للخروج فى رمضان المتربعة على عرش الموضة لعام 2021

بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية في ميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء العرب مختلف التصميمات من موديلات عبايات للخروج في رمضان المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.وتم تقديم تصميمات حديثة وبأقمشة عملية ذات جودة ملكية عالية، تم تصميم عباية مصممة بثلاث قطع أساسية، وهي "التنورة والحزام والقطعة العلوية"، لتكون قصة ملهمة وعملية مع تطريز الشك في الأطراف، ويتميز هذا التصميم بصنعه من قماش الشنتون الهندي.تم تقديم تصميم عباية سوداء ناعمة مصنوعة من قماش نصف القمر، تتميز بجيوب جانبية على شكل منحنى ناعم لتناسب الإطلالات اليومية المختلفة في رمضان سواء عند الخروج للأفطار أو الخروج للسحور.تم تقديم عباية سادة مصممة بطبقتين محددتين بأطراف الطبقة العلوية من قماشين مختلفين، وهي مناسبة للارتداء اليومي بأسلوب عملي مريح ومواكب لخطوط الموضة وعباية مصممة بأسلوب التنورة والبلوزة مطرزة بفصوص ضخمة بأسلوب مموج على الجزء السفلي للقطعتين وأطراف الأكمام وعباية مصممة بقماش التول من الأسفل، وعلى شكل جاكيت وبلوزة داخلية باللون الأسود لإطلالة أنثوية.