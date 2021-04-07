رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة استثمار بأكتوبر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:43 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الاستثمار بالسادس من أكتوبر، وذلك براتب يصل إلى 3500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 كيميائي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم أو كيمياء، وألا يزيد عمره عن 26 سنة، ويكون من حديثي التخرج، وذلك براتب 3500 جنيه.

كما تتضمن الوظائف، 10 أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة محاسبة، أو إدارة أعمال، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، 20 مساعد فني صناعة وطباعة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة حتى سنتين، وذلك براتب يتراوح من 2200 وحتى 2600 جنيه.

وتطلب الشركة أيضا، 10 فني صيانة كهرباء، و10 فني صيانة ميكانيكية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وأيضا 20 فني طباعة روتو، فليكسو، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي خاص، تأمين على الحياة، توفير انتقالات داخل القاهرة الكبرى، حافز إنتاج، واجبات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، 6 أكتوبر، والتواصل مع المدير المسئول رشا جمال.

موضوعات متعلقة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي


الصور

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء