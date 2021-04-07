براتب 3500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة استثمار بأكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الاستثمار بالسادس من أكتوبر، وذلك براتب يصل إلى 3500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 كيميائي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم أو كيمياء، وألا يزيد عمره عن 26 سنة، ويكون من حديثي التخرج، وذلك براتب 3500 جنيه.كما تتضمن الوظائف، 10 أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة محاسبة، أو إدارة أعمال، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.وتحتاج الشركة أيضا، 20 مساعد فني صناعة وطباعة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة حتى سنتين، وذلك براتب يتراوح من 2200 وحتى 2600 جنيه.وتطلب الشركة أيضا، 10 فني صيانة كهرباء، و10 فني صيانة ميكانيكية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وأيضا 20 فني طباعة روتو، فليكسو، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي خاص، تأمين على الحياة، توفير انتقالات داخل القاهرة الكبرى، حافز إنتاج، واجبات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، 6 أكتوبر، والتواصل مع المدير المسئول رشا جمال.