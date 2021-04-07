السيسي يوجه بتوفير احتياجات طفلين كفيفين يعملان للإنفاق على أسرتهما

فى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير احتياجات الطفلين محمد ومحمود عبدالجواد وهما من ذوى القدرات الخاصة وفاقدى البصر والدتهما والمقيمان بمركز بدر بمحافظة البحيرة وتوفير مصدر دخل ثابت لهم.

وكان برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة عرض قصة كفاح الطفلين اللذين يمثلان نموذجا مشرفا فى الكفاح وهما يعملان بالرغم من صغر سنهما بجانب اهتمامهم بالدراسة.

والطفلان محمد ومحمود فقدا بصرهما عقب ولادتهما ورغم تخلى الأب عنهما إلا أن أمهم كافحت من أجل تربيتهم حتى كبرا وأصبحا هما من ينفق على الأسرة.