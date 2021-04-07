توقف جزئي لحركة المرور أعلى محور 30 يونيو بالإسماعيلية

توقفت حركة سير السيارات بشكل جزئي في محور 30 يونيو بالإسماعيلية إثر انقلاب سيارة نقل مواد بترولية.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد انقلاب السيارة بدائرة المركز، وقالت مصادر إن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة فيما انتقل رجال الشرطة والمرور بإعادة فتح الطريق.وقال شهود عيان إن الحادث أسفر عن توقف الطريق بشكل جزئي إلاّ أن حركة السيارات مازالت تعمل علي الطريق دون توقف حيث تم الدفع بعدد من المعدات لمحاولة رفع السيارة من مكان الحادث وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.