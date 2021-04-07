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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ما اسم برنامج رامز جلال 2021.. وعدد الحلقات ومدتها

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:47 م
رامز جلال
رامز جلال
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة ما اسم برنامج رامز جلال 2021 خلال أيام شهر رمضان المبارك والذي تم طرح البوستر الدعائي له عبر شاشة قناة MBC لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير معلومات عن برنامج المقالب للفنان رامز جلال الجديد و وعدد الحلقات التي تم تصويرها ومدة كل حلقة.

ما اسم برنامج رامز جلال 2021


طرحت الشركة المنتجة لبرنامج المقالب الرمضاني الجديد 2021 للفنان رامز جلال البوستر الدعائي له والذي يذاع عبر شاشة فضائية قناة MBC والذي يحاول الإيقاع بنجوم الوسط الفني والكروي حيث يحمل هذا الموسم اسم "رامز عقله طار".

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن كافة تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الإنتهاء فعلا من تصوير حلقات البرنامج في استوديو بالمملكة العربية السعودية خلافا لما هو معتاد من تصوير حلقات البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

عدد حلقات برنامج رامز عقله طار ومدة الحلقة 


يعد برنامج المقالب للفنان رامز جلال تطور عن برنامج الكاميرا الخفية الذي تم تطوير فكرته وإذاعته في مختلف دول العالم حيث اعتاد رامز على استضافة أحد نجوم الفن أو الكورة في العالم العربي وخضوعه تحت فقرات برنامجه حيث يتعرض لضغط لا يستطيع الكثير الصمود أمامه البرامج تم تصوير ومونتاج 29 حلقة والحلقة 30 عبارة عن فقرات مجمعة من جميع الحلقات التي تم إجراء المونتاج لها مدة عرض الحلقة 22 دقيقة.

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معلومات عن بداية برنامج رامز جلال خلال المواسم السابقة


مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتشوق الكثير من المواطنين في معرفة ما اسم برنامج رامز جلال 2021 حيث بدأ الفنان رامز جلال برامج المقالب في عام 2011 تحت عنوان " رامز قلب الأسد"، وحقق البرنامج نجاحات باهرة خلال المواسم السابقة وأصبح له جمهوره الخاص الذي ينتظر موعد عرض حلقاته حتى أنه أصبح من البرامج الترفيهية المفضلة خلال شهر رمضان.

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